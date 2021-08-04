Delta變種病毒擴散中國 陳時中：防疫造成大威脅

中國大陸發生Delta變異株疫情，迅速向境內各地蔓延。指揮中心指揮官陳時中今天說，先前中國用特殊方法讓疫情獲控制，但如今情況有變，可見變異株對防疫造成很大威脅。

中國大陸發生最早在印度發現的Delta變異株疫情，7月下旬自南京爆發後向各地迅速蔓延，短短10多天已擴及超過15省份、至少300人確診，首都北京也爆發個案，讓官方繃緊神經。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，有稍微注意到中國大陸的疫情警戒升溫狀況，目前通報的個案數不算多，但已比先前多。

陳時中說，前一段時間中國採用特殊方法讓疫情得到控制，但目前情況有變化，可見COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株對公衛防疫上造成很大威脅。

東京奧運目前正如火如荼的進行，然而東京COVID-19疫情持續擴大，連日單日新增逾3000例，且以年輕人確診居多。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這波全球疫情顯示Delta變異株傳播力變得非常強，而病毒傳播有很多因素，包括當地活動、各年齡層族群是否有特殊活動，或者有何聚集機會等，都是重要因素。

張上淳說，各國疫苗接種政策也許也是從高齡者開始，而年輕人疫苗涵蓋率可能較低，是易造成感染的因素之一，目前僅就表面報告做出上述推測，為何年輕人在此波疫情確診占比偏高的原因。

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