外界批疫苗特權 新北：數位落差會讓許多長者打不到
疫苗施打情形混亂，新北市副市長劉和然今日接受媒體人黃光芹專訪時表示，地方真的有數位落差，如果中央堅持要用預約系統，會造成許多麻煩，所以他們才會採用雙軌並行的方式處理，因地制宜，協助長者施打，也希望有心人士不要繼續操作疫苗施打問題，這樣真的會哲所第一線人員的熱情，更別提這些都是疫苗不夠所造成的。
劉和然說，外界有人提到他們挪用疫苗亂打，但其實這是不可能的，只要人到地方來看，就會發現數位落差，許多長輩只會貼早安圖，還有弱勢族群也不太方便，真的要他們去弄預約系統再登記施打是非常麻煩的，換個方式講，只要疫苗夠，哪需要這麼麻煩與複雜，地方在這次疫情上是很努力協助中央控制疫情的。
另外，衛福部長陳時中日前提到可派人到家裡替民眾處理，這也讓劉和然覺得無奈，他說，陳時中怎麼會說出這種話，在鄉下廣播系統是穿透力很強的，所以你只要跟他們說75歲以上可以帶著健保卡來打疫苗了，他們就會來，這就是因地制宜。
劉和然表示，現在還有許多人在操作相關議題，說新北在做人情給民眾打疫苗，真的很想請這些人別再說出這種話了，第一線醫護已經相當辛苦，不該再受這種不白之冤，而新北市衛生局長陳潤秋曾在衛生署擔任過副署長，他也都很守本分，每劑疫苗施打時，都是依照中央規定，全國一致。
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