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【0804確診地圖】本土新增20例、死亡+0！新北群聚再爆14例

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心8月4日14時記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心8月4日14時記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增21例COVID-19確定病例，分別為20例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新北市匡列14例較多，有兩個家庭群聚皆已匡列。

指揮中心表示，今日新增之20例本土病例(其中16例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、11例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年7月24日至8月3日。個案分布以新北市14例最多，其次為台北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15850)，為日本籍10多歲女性，8月2日自日本來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診，分別為1,275例境外移入，14,414本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計108例移除為空號。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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