8月4日疫情懶人卡／台北101傳確診個案緊急閉館、X men聚會揪新北確診個案
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月3日疫情懶人卡）
▌「X men聚會」在大台北 高市疫調揪出新北確診個案
高雄市近日增5例確診，皆與北部X men聚會有關，但台北市政府回應，聚會與北市無關。高雄市衛生局昨天澄清，對指標個案疫調後，感染源來自大台北，並成功揪出新北1人確診。...more
▌台北101傳確診個案緊急閉館 北市府證實：新北個案疫調中
雙北餐廳昨有條件開放內用，但台北101昨下午卻發生緊急通知，指出接獲通知商場有1名員工確診，因此昨晚6時將閉館清消，停業1天，8月5日重新營業，北市衛生局表示，目前還在確認是否為台北個案或是跨縣市確診者，北市府說明，該個案為新北確診者，目前正在疫調及匡列中。...more
疫情快報
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