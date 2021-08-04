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8月4日疫情懶人卡／台北101傳確診個案緊急閉館、X men聚會揪新北確診個案

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月3日疫情懶人卡

▌「X men聚會」在大台北 高市疫調揪出新北確診個案

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台北101傳確診個案緊急閉館 北市府證實：新北個案疫調中

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新冠肺炎 COVID-19 台北101

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