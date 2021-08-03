「X men聚會」在大台北 高市疫調揪出新北確診個案
高雄市近日增5例確診，皆與北部X men聚會有關，但台北市政府回應，聚會與北市無關。高雄市衛生局今天澄清，對指標個案疫調後，感染源來自大台北，並成功揪出新北1人確診。
高雄市長陳其邁近日公布5起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，這些確診者曾在大台北地區與代號X men的多名友人聚會；台北市衛生局表示，經與高雄市及中央聯繫後，確認活動地點並非在台北市，確診者或接觸者也沒有台北市個案。
對此，高雄市衛生局晚間回應，根據本案指標個案疫調陳述，他7月1日上午搭乘高鐵抵達台北後，聯繫台北友人，並借宿A友人家中，隔天加上友人B，3人一起參加台北某多人聚會，並在第3天回B友人家中留宿，7月4日回高雄。
高雄市衛生局表示，因接觸對象與地點均非屬高市轄管，於是請疾管署協助釐清，新北市也在接獲疾管署通知後，7月31日匡列B友人採檢並確診。另外，根據指標個案血清抗體檢驗結果研判，感染時間應在3週以上，基於疫調、血清學檢查結果及流行病學分析感染源為大台北地區。
對跨縣市移動感染，高雄市衛生局表示，以疫調儘速釐清感染源是防治疫情基本原則，也是阻斷社區隱形傳播鏈基本功。高市疫調人員鍥而不捨，確認感染源為7月1日至4日在大台北地區與B友人接觸與確診，進而防範社區傳播，並秉持跨地方合作原則找出新北個案。
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