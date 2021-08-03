增16例本土新北個案最多 陳時中：已積極匡列

指揮中心公布，今天國內新增16例COVID-19本土病例及3例境外移入，另新增2名死亡個案。指揮官陳時中說，雖然新北市案例較多，但個案皆來自同一群聚，匡列採檢、隔離接觸者。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說明此消息。今天新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月26日至8月2日。

陳時中說，個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今天新增2例死亡個案中，案7320為70多歲女性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月27日安排接觸者採檢，檢驗結果陽性並收治住院，5月28日確診，6月24日解除隔離，7月31日死亡。

案14258為80多歲男性，有慢性病史，6月10日因其他原因住院，因同病房有其他病患確診，安排隔離並於6月21日接觸者採檢，6月23日確診，7月28日死亡。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月1日累計公布1萬4489例確診個案中，已有1萬2929人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.2%。

今天新增3例境外移入個案，均為男性，年齡介於30多歲至60多歲，分別自菲律賓、馬來西亞、俄羅斯入境，入境日介於7月16日至8月1日。

截至目前國內累計1萬5721例確診，分別為1274例境外移入，1萬4394本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，另8例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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