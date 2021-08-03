台大善用單株抗體預防九成重症 但遇Delta株效力恐下降

中央流行疫情指揮中心統計，今年四月下旬至今新冠肺炎確診個案有近兩成是重症，60歲以上長者重症率更高達四成。避免病程進入重症一直是新冠治療重點，台大醫院診治超過400位確診者，今年6月起開始用單株抗體治療至今，成功避免九成患者惡化為重症；但台大也提醒，面對Delta病毒，單株抗體效力可能減弱，需持續研發藥物，國內已與國際藥廠合作二、三期臨床試驗中。

台大醫院副院長高嘉宏表示，新冠確診兩成為無症狀，但出現症狀者有14%重症機會，5%可能極重症，整體致死率大約是2.3%。一但住院，病人死亡率可能高達21%，因各地醫療量能而異，不幸入住加護病房，三個月內死亡率可高達五成，因此防止輕症變成重症，是新冠肺炎治療重點。為了幫助醫療團隊提供標準化、符合實證指引的治療，台大醫院甚至出版一本教戰手冊，人手一冊宛如葵花寶典。

台大醫院教學部主任盛望徽表示，新冠肺炎病程惡化與年齡、慢性病、免疫力、病毒量都有關，目前公認有效的藥物，作用機轉各有不同，瑞德西韋可抑制病毒的核苷酸形成，單株抗體藥物則可減少病毒和細胞的接合。單株抗體目前已用於自體免疫疾病及癌症，可中和自體免疫反應或破壞癌細胞，對於人體副作用很小。

盛望徽表示，台大醫院自6月17日至7月24日有16位病人用過單株抗體，年齡在24至81歲，7位大於65歲，共病包括高血壓、糖尿病、慢性腎病、慢性肝病、癌症、中風、懷孕等，其中四位有兩項以上的危險因子。使用單株抗體治療後，只有兩人仍發生缺氧而符合重症定義，但無一人使用呼吸器或其他侵入性治療，其中13人已出院，住院改善中有3位。

盛望徽表示，根據亞東醫院感染科主任楊家瑞提供之資料，亞東醫院6月18日至7月24日也給23位病人用過單株抗體，使用的時機是平均在出現症狀後3天，這些病人也有多項危險因子，但同樣沒有人演變為重症，現僅一人住院觀察中，治療成效也非常好。

盛望徽表示，從台大加上亞東資料看來，在病程第7到10天內使用單株抗體，特別是用於輕度肺炎、年紀較大、有慢性病或懷孕等風險因子者，療效和安全性都是可以確認的。然而隨著變異株影響效果，還需要繼續克服發展之處。

盛望徽指出，單株抗體可能缺點有二。首先，若病毒量太高，例如來到中後期病程，單株抗體抑制效果就會減弱。此外，萬一病毒發生像是接合器抗原的突變，也會有效力下降的問題。國內現有兩款單株抗體藥物，其中一款對於Delta病毒仍保有效力，另一款也有效，只是效力降低，因此目前認為，關鍵還是在使用時機，必須用於感染早期、病毒量還不高時，仍有一定效果。

盛望徽表示，Delta病毒是全世界頭痛的大問題，已證實傳播力遠高於以往的冠狀病毒，目前還沒有已有藥廠針對印度株在研發單株抗體藥物。目前國際藥廠也在研發新冠病毒的專一性蛋白酶抑制劑，臨床試驗進行中，也有引進國內推產合作。主要是針對集中檢疫所當中尚屬輕症，但具有重症危險因子的個案。

台大醫院照護確診病患的主力、內科部主治醫師劉旺達表示，評估確診者會分為多個面向，第一是風險因子，例如年紀、共病等，再者是疾病嚴重度，例如病程分期，需用氧與否就非常關鍵。根據疾管署公布的第13版治療指引，不需用氧的疾病初期，可使用單株抗體，若開始用氧，前期可用瑞德西韋等抗病毒藥，但用氧到中後期階段，就需要使用類固醇、其他免疫製劑。

劉旺達表示，目前不論瑞德西韋或單株抗體，疾管署都准許一部分存於醫院，任何時間有病人需要，都可以向指揮官或負責醫師申請、立即使用。

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