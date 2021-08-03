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嘉縣工廠染疫傳突變？翁章梁下午直播說明

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，縣府擴大篩檢逾1500人都陰性，雖2天零確診，但縣府預告下午2點半，縣長翁章梁再度主持線上直播記者會，圖為篩檢情形。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，縣府擴大篩檢逾1500人都陰性，雖2天零確診，但縣府預告下午2點半，縣長翁章梁再度主持線上直播記者會，圖為篩檢情形。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣水上鄉上月底爆發工廠群聚染疫事件，共造成嘉縣市共11人確診，縣府擴大篩檢逾1500人都陰性，雖2天零確診，但縣府預告下午2點半，縣長翁章梁再度主持線上直播記者會，疑工廠群聚染疫又有變化，是否有新增確診，引人關切。

外界關心病毒種類，到底是一般新冠病毒，還是英國或印度變異株，衛生局送中央疫情指揮中心做基因比序，結果今天出爐，工廠群聚疫情是否受到控制，關係6日嘉縣市是否重新恢復2級防疫管制，開放餐飲內用，翁章梁將說明。　　

縣府7月30日公布水上鄉工廠群聚染疫事件，包括嘉義市1例員工及嘉義縣老闆夫婦、員工及家人共10人確診，縣府持續疫調，新增匡列4名密切接觸者，入住集中檢疫所。

縣府認定案15779男性是感染源，他於7月中旬前居住北部，7月18 日到水上工廠工作，7月28日夜間PCR篩檢陰性，血中有抗體反應，顯示曾經染疫，7月29日入住集中檢疫所，衛生局30日再安排PCR採檢陽性確診，轉入專責病房治療。

針對工廠群聚染疫案，衛生局上月31日起分別在水上鄉靖西分校、嘉義長庚舊大樓、梅山鄉大南國小、中埔鄉三和活動中心設置4處免費擴大篩檢站，已篩檢1511人，全部都是陰性。

嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，縣府擴大篩檢逾1500人都陰性，雖2天零確診，但縣府預告下午2點半，縣長翁章梁再度主持線上直播記者會，圖為篩檢情形。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，縣府擴大篩檢逾1500人都陰性，雖2天零確診，但縣府預告下午2點半，縣長翁章梁再度主持線上直播記者會，圖為篩檢情形。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，縣府擴大篩檢逾1500人都陰性，雖2天零確診，但縣府預告下午2點半，縣長翁章梁再度主持線上直播記者會，圖為篩檢情形。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，縣府擴大篩檢逾1500人都陰性，雖2天零確診，但縣府預告下午2點半，縣長翁章梁再度主持線上直播記者會，圖為篩檢情形。圖／嘉義縣府提供

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