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8月3日疫情懶人卡／桃園特殊交友圈釀家庭群聚 中鏢三人曾打過莫德納與AZ

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月2日疫情懶人卡

▌桃園特殊交友圈釀家庭群聚 中鏢三人曾打過莫德納與AZ

桃園市新增5例本土個案，為社交活躍圈個案釀成家庭群聚案，家庭中染疫長輩皆打過疫苗，另有一名10多歲個案曾到補習班上課，匡列19名師生居隔採檢，補習班停課2週。

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新冠肺炎 COVID-19

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