桃園特殊交友圈釀家庭群聚 市府公布確診者足跡

桃園市今天新增5例本土個案，為社交活躍圈個案釀成家庭群聚案，家庭中染疫長輩皆打過疫苗，另有一名10多歲個案曾到補習班上課，匡列19名師生居隔採檢，補習班停課2週。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增12例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔5例；桃園市政府統計，桃園市累計確診案例921人，目前居家隔離人數229人。

桃園市長鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，桃園今天新增的5例本土案例，是屬於同一個家庭的感染，感案源頭為7月27日確診的社交活躍圈個案15693。

鄭文燦表示，案15693在疫調時沒有完整交代足跡，是警察局在7月29日完成足跡調查時，匡列了今天確診的個案15803，2人曾在7月9日有所接觸。

鄭文燦表示，案15803的媽媽（案15784）在昨天確診，媽媽的哥哥（案15799）及嫂嫂（案15800），以及哥哥的2名孫子（案15801、案15802）則在今天確診。

鄭文燦表示，這些個案部分，案15784為60多歲，曾打過莫德納疫苗，但未滿14天；案15799為70多歲，曾在5月19日、7月30日打過完整2劑的AZ疫苗；案15800為60多歲，曾打過莫德納疫苗，但未滿14天；這3名長輩症狀不明顯，CT值為31、29、33。

鄭文燦說，案15801、案15802皆為10多歲，其中，案15802曾到補習班上課，因此在補習班部分匡列19名師生居家隔離、採檢，補習班也停課14天。針對案15803則會擴大足跡追蹤；整起家庭還有3人檢驗中，目前PCR檢驗結果為陰性。

桃園市政府表示，今天的個案足跡7月22日到過奇異果共享旅店中壢車站店，7月26日到過國泰世華銀行大湳分行、大樹連鎖藥局內壢二店，7月27日到過7-11興榮珍門市，7月30日到過華泰名品城，7月31日到過自由聯盟生鮮超市中正店；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供

商品推薦