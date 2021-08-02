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新北增3本土確診 其中1人感染源釐清中

中央社 / 新北2日電
新北市長侯友宜。圖／擷至侯友宜臉書
新北市長侯友宜。圖／擷至侯友宜臉書

新北市今天新增3例COVID-19本土病例，1人居家隔離期間陰轉陽，實際新增2人；目前1人感染源仍在釐清中。市府公布相關足跡，案15798曾在7月28日晚間前往板橋的大賣場。

市長侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例3人，分別為蘆洲、新莊、板橋各1人；目前共匡列接觸者49人。

侯友宜表示，感染源釐清中1人，當初是陪妻子去住院時接受核酸檢測（PCR）確診，目前仍在持續積極疫調中。

市府公布確診者新北市公共場所足跡，案15798在7月28日晚間7時許曾到板橋區貴興路的板橋愛買店。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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