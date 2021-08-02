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【8/2確診地圖】本土+12 桃園最多 陳時中：都是家庭接觸者

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
圖／指揮中心
圖／指揮中心

國內新增12例本土個案及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中，本土個案以桃園市5例最多，但都是家庭接觸者。

陳時中表示，今日新增12例本土病例，為10例男性、2例女性，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今年7月29日至7月31日。

個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、臺北市2例、基隆市及高雄市各1例；其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月31日累計公布1萬4475位確診個案中，已有1萬2884人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

另外，今日新增2例境外移入個案中，案15805為本國籍60多歲男性，7月18日自泰國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，7月31日檢疫期滿前採檢，於今日確診；由於個案在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案15806為本國籍30多歲女性，7月30日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診；已匡列個案同班機前後2排座位旅客共16人，皆列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前1萬5688例確診，分別為1271例境外移入，1萬4378本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計789例新冠肺炎死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心指揮官陳時中。圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署
指揮中心指揮官陳時中。圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署

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