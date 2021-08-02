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8月2日疫情懶人卡／嘉義工廠群聚1男有萬華旅遊史 北市確診者3天到3旅館
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月1日疫情懶人卡）
▌嘉縣工廠群聚追感染源 他有無連結另起群聚案成關鍵
嘉義縣工廠群聚案，第11名領確診案號的男員工，有萬華區旅遊史、血清抗體檢測呈陽性，縣衛生局研判是此波感染源，正追查他是否與另起群聚案的相關人員有所連結。
▌北市確診者3天到3旅館 市府急匡列高風險者、居隔12人
台北市政府今公布1例確診公共場域活動史，其足跡涉及場域遍及松山區、大安區、信義區等3區的商旅，北市衛生局表示，目前已要求12人居家隔離、匡列高風險人員並進行篩檢，目前已有2報告出爐，結果均為陰性。
疫情快報
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