8月2日疫情懶人卡／嘉義工廠群聚1男有萬華旅遊史 北市確診者3天到3旅館

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月1日疫情懶人卡）

▌嘉縣工廠群聚追感染源 他有無連結另起群聚案成關鍵

嘉義縣工廠群聚案，第11名領確診案號的男員工，有萬華區旅遊史、血清抗體檢測呈陽性，縣衛生局研判是此波感染源，正追查他是否與另起群聚案的相關人員有所連結。

...more