美CDC稱視Delta為新病毒 張上淳：圍堵邊境很重要

美國疾病管制中心（CDC）近日指出，應以新病毒看待Delta病毒，甚至認為傳播力不輸水痘，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認同Delta病毒不容小覷，圍堵邊境很重要。

張上淳今天下午在指揮中心記者會中表示，據美國公布近期該國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚、疫情傳播狀況及境內Delta變種病毒流行情形，當地多名專家擔憂Delta變種病毒的傳播情形恐怕不輸水痘病毒。

據疾管署官方網站說明，水痘為水痘帶狀疱疹病毒所引起的高傳染性疾病，曾施打過疫苗者仍可能罹患水痘，甚至曾接種過水痘疫苗者仍有25%至30%可能出現較嚴重的水痘症狀，若水疱多於50處，則傳染力與未曾接種疫苗患者相似，罹病期間仍應與他人區隔，不宜忽視。

張上淳說，國內COVID-19疫情傳播主要以最早在英國發現的Alpha變種病毒為主，現階段防治效果良好，完成疫苗接種者，即便不慎染疫，體內病毒量仍少、傳播力低，較不會造成他人感染。

張上淳也說到，以色列原先因疫苗接種比例高，即使部分醫護染疫，也未造成大規模疫情，但Delta變種病毒入侵後，疫情才再次升溫，這也意味疫苗對於Alpha變種病毒有很好的保護效果，但各界應對最早在印度發現的Delta變種病毒提高警覺，嚴守邊境，避免進入國內相當重要。

陳時中也說，美國實施疫苗接種策略後一陣子，每日新增個案數降至3萬例以下，但近日Delta變種病毒疫情攀升，每日新增個案再次上升至10萬多例，打完疫苗後，傳播力仍高，確實令專家憂心忡忡。另外，東南亞地區如泰國、馬來西亞及越南疫情持續往上，日本及韓國疫情同樣嚴重。

陳時中重申，不僅美國CDC，很多國家也都針對Delta變種病毒提出警告，台灣堅守邊境防疫是目前重要關鍵，國內也會繼續維持公衛措施，如戴口罩、勤洗手及接種疫苗，指揮中心也會持續關注次世代疫苗或混打效果。

另外，截至今天下午5時，COVID-19公費疫苗預約平台全國意願登記完成總人數為1188萬583人，僅勾選AZ疫苗者共78萬9638人，占比6.65%；獨鍾莫德納（Moderna）疫苗為405萬1153人，占比34.10%；只選擇高端疫苗者為16萬2002人，占比1.36%。

願意接種AZ疫苗或莫德納疫苗共613萬3481人，占比51.62%；同時選擇AZ疫苗或高端疫苗的人數共3萬533人，占比0.26%；勾選莫德納疫苗及高端疫苗則有11萬8950人，占比1.00%；不論AZ、莫德納、高端3種疫苗都願意施打的人共59萬4826人，占比5.01%。

若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計90萬6311人，其中該系統7月27日重啟後才登記意願者為53萬2166人。

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