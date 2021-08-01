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桃園確診+1 兒接觸特殊交友圈家庭6染疫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明今天確診+1，傳染源來自特殊交友圈接觸者。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明今天確診+1，傳染源來自特殊交友圈接觸者。圖／市政府提供

桃園市政府今天下午公布本土確診1例及境外1例，新增確診者為中壢區60多歲女性，她因小兒子為特殊交友圈接觸染疫的家屬，市長文燦表示，案15784的女性，生活非常單純，她疫調傳染源來自兒子，兒子接觸特殊交友圈，追溯匡列隔離全家採檢，發現兒子及另家庭成員共5人確診的家庭群聚感染，5確診成員案號明天公布。

衛生局局長王文彥指出，案15784母親的感染源，確定是她的小兒子感染，疫調她的小兒子接觸特殊交友圈來源指標個案、7月27日確診的案15693，經由警政軌跡調查，發現母親在7月10日接觸到小兒子後先確診，再擴大將小兒子、大兒子及大兒媳、2名一起住的外孫採檢，目前發現母親之外，家庭5名成員確診、Ct值都比較高，因為持續往前追溯範圍和時間點清零計畫，希望將感染源全部阻斷。

鄭文燦表示，疫調顯示案15784傳染源是來自兒子的特殊交友圈，市府努力追蹤隱形傳播鏈的清零計畫，追溯時間相當長，軌跡會到3周，以往高風險傳染期可能是症狀前幾天，因為病毒潛伏期，足跡追溯到3周，案15784兒子7月10日跟特殊交友圈案15693接觸，追溯發現將她兒子匡列採檢，並說回家探訪母親，因此全家匡列隔離採檢，並追出母親和家庭成員5人的家庭群聚感染確診。

桃園市政府公布今天確診+1，傳染源來自特殊交友圈接觸者。圖／市政府提供
桃園市政府公布今天確診+1，傳染源來自特殊交友圈接觸者。圖／市政府提供

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