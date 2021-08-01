台北市單週累計37例確診 14%個案感染源不明

全國疫情警戒降至2級，不過台北市衛生局指出，本週37例確診者中有14%個案感染源不明，儘管疫情逐漸在趨緩，民眾仍不能鬆懈，應持續落實個人衛生管理。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，疾病管制科科長張惠美表示，台北市今天公布4例確診病例，分別為2例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

張惠美指出，其中有3例因接觸確診家人或朋友，在居家隔離期間採檢確診，另外1例則仍在疫調當中。

張惠美說，北市本週累計39人確診，其中2例為境外移入，另外37例則為本土個案，較上週44例本土個案減少7例；分布以萬華區8例最多，其次為士林區7例，內湖和文山區各5例，大安和松山區各3例，北投、中正及信義區各2例，大同和南港區各1例。

張惠美表示，本週37例本土個案中，仍以與確診家人及朋友接觸為主要感染源，萬華、內湖及松山區各有一戶3至4人家戶內感染的事件，另有5例個案感染源不明。

張惠美呼籲，雖然台北市的疫情看起來慢慢在趨緩，但疫情發展很難掌握，且隨著疫情警戒降至2級，民眾活動開始增加，呼籲民眾出門一定要保持戴口罩、勤洗手及維持安全社交距離的個人衛生管理措施，不能鬆懈。

此外，衛生局今天公布案15774的足跡，張惠美表示，案15774在28日發病、30日確診，初判感染源為確診友人（案15713），目前已匡列12人居家隔離，另外匡列出入旅店高風險族群，並陸續安排PCR核酸檢測採檢。

張惠美指出，之所以會公布案15774曾到過的3家旅店，是因為個案在可傳染期間曾跟不特定對象出入不同旅店，呼籲民眾若有相同足跡，可主動跟衛生局聯絡，或自行就醫採檢。

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