新北增6本土確診 健身房連日上榜成足跡熱點

新北市今天新增本土確診病例6人中，3人居家隔離時陰轉陽，實際新增3人。市府公布相關足跡，7月25日有2名確診者分別到蘆洲、永和的健身房；健身房連日上榜成熱點。

侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例6人，分別為五股、中和各2人，永和、三重各1人；目前共匡列接觸者63人。

侯友宜表示，目前感染源釐清中1人，是一名常常到醫院看病的阿嬤，7月29日出現發燒症狀，隔天核酸檢測（PCR）陽性確診，疫調方向很明確，待更進一步釐清後會對外公布。

市府公布確診者新北市公共場所足跡，7月25日當天，案15778上午曾到蘆洲區民族路的World Gym蘆洲店；案15796則是在下午前往永和區民權路的World Gym永和民權店。

至於疑接種疫苗後死亡通報個案，市府衛生局表示，新北今天新增4起，全市累計共109例，其中AZ疫苗93例、莫德納疫苗16例；死亡原因尚待釐清，是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定。

衛生局說，蘆洲區衛生所通報，51歲男性在7月3日接種莫德納，4日至17日出現手臂疼痛、疲倦及嗜睡，18日出現昏迷，送醫不治死亡。

永和區衛生所通報，69歲男性身患中風，7月14日接種莫德納，15日至19日正常作息，20日出現意識不清，送醫不治死亡。

中和區衛生所通報，81歲女性身患多重慢性病，7月2日接種莫德納，5日至15日出現發燒、精神不振，16日死亡。

樹林區衛生所通報，92歲男性身患肺纖維化，6月16日接種AZ，6月21日至7月9日出現發燒、腹瀉及敗血症，10日死亡。

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