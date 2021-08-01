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十甲旺市場攤商病情趨穩定 中市府宣布重症人數歸零

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
曾梓展同時公布，台中市至今本土累計202確診個案，其中193人已出院、無症狀0、輕症4例、中症1例、重症0、死亡4例。圖／台中市政府提供
曾梓展同時公布，台中市至今本土累計202確診個案，其中193人已出院、無症狀0、輕症4例、中症1例、重症0、死亡4例。圖／台中市政府提供

台中市上個月2新增2個本土確診案例之1的72歲男性案14985，也就是住在美麗殿社區的十甲旺市場攤商，原本因病情嚴重插管，但今衛生局長曾梓展在市府的防疫記者會上傳來好消息，表示案14985已順利拔管，病情轉趨穩定，台中市今起已無重症患者。

曾梓展同時公布，台中市至今本土累計202確診個案，其中193人已出院、無症狀0、輕症4例、中症1例、重症0、死亡4例。

另，案15779的嘉義確診者，經調查，除了其母和其母友人已都採陰，目前沒有其他確診者出現。

新冠肺炎 COVID-19 台中市

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