聽新聞
test
0:00 / 0:00
十甲旺市場攤商病情趨穩定 中市府宣布重症人數歸零
台中市上個月2新增2個本土確診案例之1的72歲男性案14985，也就是住在美麗殿社區的十甲旺市場攤商，原本因病情嚴重插管，但今衛生局長曾梓展在市府的防疫記者會上傳來好消息，表示案14985已順利拔管，病情轉趨穩定，台中市今起已無重症患者。
曾梓展同時公布，台中市至今本土累計202確診個案，其中193人已出院、無症狀0、輕症4例、中症1例、重症0、死亡4例。
另，案15779的嘉義確診者，經調查，除了其母和其母友人已都採陰，目前沒有其他確診者出現。
疫情快報
▪【疫情專題】8月1日本土增12例、2境外 添2死
▪【今日疫情懶人卡】嘉義職場群聚險未擴大 苗栗境外+1曾到北部訪友
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言