國際疫苗覆蓋率高仍不敵Delta 陳時中：邊境要提高警覺

Delta病毒變異株具極高的傳染力，就連疫苗高覆蓋率高的國家疫情也升溫。指揮中心指揮官陳時中今天也說，無論有無打過疫苗，疫情都在燒，邊境要提高警覺。

美國疾病管制與預防中心（CDC）報告指出，Delta病毒變異株具極高的傳染力，和水痘一樣容易散播，平均1人可以傳染給9人。

陳時中今天說，疫苗高覆蓋率的國家，包含荷蘭、以色列、英國與美國等，尤其是以色列擴大施打效果很好，確診數每天小於百人，但是現在也上升到2千多，以國即日起更領先全球，60歲以上民眾追加施打第三劑新冠疫苗。

他也指出，荷蘭覆蓋率也打到一定程度，但是解封兩周前，快速增加到單日1萬多例，但這禮拜又逐漸往下降，昨天剩下3000例以下，確診數雖多但無上升；而美國也是從3萬以下，上升到6、7萬例，近幾天更有12至15萬例，今天是在7萬4000例，顯見打完疫苗，新冠病毒還是有高傳播力。

反觀東南亞情況，也是在持續往上升中。陳時中說，因為疫苗接種率相對低，相關社交距離控制雖然嚴格，但是仍然蔓延得厲害，像是泰國、馬來西亞單日確診1萬7000多，越南也在7、8000例，日本更在前天突破1萬例，韓國則在1萬4000例左右，新加坡130例都蠻嚴重。

他最後提醒，國內積極防疫作為，邊境嚴管也是需特別注意，因為周遭不論有無打過疫苗的國家疫情都在燒。

第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

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