【8/1確診地圖】本土+12例、2境外、增2死 新北市6例最多

我國今日新增14例新冠肺炎確定病例，分別為12例本土及兩例境外移入；另確診個案中新增兩例死亡。

針對死亡案例，醫療應變組長羅一鈞表示，案13058為70多歲雙北男性，6月12日無症狀篩檢陽性後至檢疫所隔離，6月14日確診，同日出現呼吸困難等症狀，後來因為新冠肺炎惡化的關係7月29日過世，有COPD和消化潰瘍病史。

案15732為60多歲男性住在社福機構，有糖尿病、高血壓、肝炎、脊髓炎等慢性病史及其他確診者接觸史，7月27日採檢，7月28日檢驗陽性收治住院，7月29日確診，7月30日死亡，病程較為快速。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增的12例本土病例，為7例男性、5例女性，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今年7月23日至7月31日。

個案分布以新北市6例為最多，其次為台北市4例、桃園市及台中市各1例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今日新增兩例死亡個案中，醫療應變組長羅一鈞表示，案13058為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，6月12日無症狀篩檢陽性後至檢疫所隔離，6月14日確診，同日出現呼吸困難等症狀，6月15日住院，7月29日死亡。案15732為60多歲男性，有慢性病史及其他確診者接觸史，7月27日採檢，7月28日檢驗陽性收治住院，7月29日確診，7月30日死亡。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月30日累計公布14,463位確診個案中，已有12,879人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

今日新增2例境外移入個案中，案15786為本國籍40多歲男性，7月10日自印度返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫，入境及檢疫期滿採檢結果均為陰性，個案因出境需求，7月31日自費採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者23人，均列居家隔離並安排採檢。

案15794為本國籍30多歲男性，7月21日自墨西哥返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，當日檢驗結果為陰性，個案7月28日出現頭痛等症狀，31日安排至醫院採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前1萬5688例確診，分別為1269例境外移入，1萬4366本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計789例新冠肺炎死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。 我國今日新增14例新冠肺炎確定病例，分別為12例本土及兩例境外移入；另確診個案中新增兩例死亡。圖／指揮中心提供 我國今日新增14例新冠肺炎確定病例，分別為12例本土及兩例境外移入；另確診個案中新增兩例死亡。圖／指揮中心提供

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