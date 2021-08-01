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8月1日疫情懶人卡／1櫃員確診 台北新光三越A4館停業1天

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月31日疫情懶人卡

▌1人確診 新光三越A4館停業1天

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▌嘉縣工廠群聚新增1例 縣府今快篩671人結果出來了

嘉義縣政府今天公布水上工廠染疫案新增1名員工確診，男性列案15779，於鋁工廠內擔任作業員，縣府今天上午同步啟動縣內四大擴大篩檢站，共篩671人，其中三人快篩一度成陽性後轉陰，衛生局明起新設水上太陽館與四大醫院同步替民眾免費篩檢。...more

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