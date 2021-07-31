嘉義某工廠染疫案新增1名確診 嘉縣府研判應為源頭

嘉義縣水上鄉某鋁業工廠群聚染疫事件，指揮中心今天再公布1名確診，案15779在7月18日從北部到嘉義就業，足跡橫跨嘉義縣市。嘉義縣長翁章梁說，他應是此次疫情源頭。

中央流行疫情指揮中心指出，嘉義縣職場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，至今共11例確診，並公布昨天確診但未編號的案例為案號15779，男性，足跡橫跨嘉義縣市。

翁章梁今天召開疫情記者會表示，7月18日案15779從北部至嘉義就業，23日出現症狀，28日進行PCR篩檢陰性，但血中有抗體反應，顯示曾染疫，29日入住集中檢疫所，30日再度安排PCR採檢陰轉陽確診，已入專責病房治療。

翁章梁推論，案15779可能在北部感染，再傳給工廠員工，應是此次群聚疫情源頭，指揮中心正在清查其交友情形。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，21日至28日案15779嘉義縣足跡，包括水上正發機車行、7-11上龍門市、85度C嘉義水上店、全聯福利中心水上門市及水上舊農會前快炒店，都已經進行清消。

嘉義市政府表示，7月28日晚上案15779曾與案15760一同至天旨佛天宮拜拜，未有其他嘉義市足跡。該案停留地點，環保局也已完成消毒。

嘉義縣衛生局指出，即日起開設擴大篩檢站，截至今天中午為止，有671位民眾接受快篩，其中3名呈陽性，不過3人進一步PCR檢測都是陰性。

衛生局表示，明天上午9時至中午12時可至梅山鄉大南國小、中埔鄉三和活動中心篩檢。另外，自8月1日至7日上午9時至中午12時、下午2時至4時，可前往水上鄉北回歸線太陽館，以及嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛生福利部朴子醫院及台中榮總灣橋分院進行篩檢。

嘉義市府則表示，即日起至8月6日，市民曾有嘉義縣高風險地區活動史或有COVID-19疑似症狀，可至台中榮總嘉義分院、衛福部立嘉義醫院、聖馬爾定醫院急診採檢站就醫，經醫師評估後接受公費核酸檢驗服務。

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