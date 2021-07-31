「特殊交友圈」群聚事件 黃珊珊：7月初有跟中央示警

台灣頻頻發生「特殊交友圈」群聚事件，甚至被稱為Xmen，對於北市有驗出多少確診？是否擔心變成另個「獅子王」？對此，台北市副市長黃珊珊指出，6月底時已經發現這狀況，7月初有跟中央示警，陳時中部長也有開過的跨縣市的會議，但被問到累積的確診數字？黃珊珊沒有公布，並表示覺得不宜再標籤化。

黃珊珊說，其實這個群體，中央地方都非常重視這件事，柯文哲市長在7月初下令，昆明院區有專案列管愛滋病患，個案管理師有20幾位，有4000多位的列管個案，每一個個管師就一個一個打電話，請他們出來篩檢以及打疫苗。

另外，民間企業捐贈一批快篩劑，北市府也發放給需要的病患，其實台北市從一開始立場，就是站在協助的立場，保護隱私，疫調人員也非常的小心，做很多教育訓練，並不是要知道隱私，而是想要知道接觸到什麼人，希望他們保護自己和自己的朋友，甚至保護家人，最後很多確診個案願意開始說明跟誰接觸過，說出接觸對象，而不是標籤化。

黃珊珊說，因對個案都在控管中，最近狀況比較穩定，市府給的快篩劑篩出了2位陽性，目前台北市的列管個案施打疫苗的比例已經高達70%。

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