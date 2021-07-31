嘉縣工廠11人群聚老闆娘早出現症狀 看診取藥以為僅是感冒

嘉義縣昨天新增水上鋁工廠9例確診，爆發群聚的，包含老闆夫婦在內共11人確診；嘉縣衛生局證實，老闆娘與另一名無案號員工23日便出現症狀，分別到藥局及診所看診取藥，但因兩人均為流鼻水輕微症狀，以為自已只是普通感冒，就繼續回工廠上班，直到案15743嘉義市男子，28日因準備照胃鏡，入院前採檢才被發現確診，疫調後才將兩人匡列。

衛福部草屯療養院醫師沈政男今日在本報民意論壇以「工廠群聚 降級後首個挑戰」為題發表文章指出，此群聚最值得檢討之處，在於這些案例有不少人早出現呼吸道症狀，竟然無人就診，更未懷疑自己染疫；顯見零確診的表象再度讓民眾輕忽疫情了。如果不是指標案例，因照胃鏡接受常規病毒檢驗而發現染疫，這起群聚恐怕至今尚未曝光。

沈政男表示，在小型職場，大家朝夕相處，宛如家人，很容易鬆懈防疫措施，不戴口罩一起吃飯聊天也不怕。以嘉義這起小工廠群聚來說，至少已傳了十天，且多數員工都染疫，顯見防疫措施幾乎闕如。

因為這起職場群聚，嘉義縣政府已升級縣內警戒，禁止內用，問題是還有多少染疫者未被驗出？他們在重新開放內用這幾天，是否已經在鄰近縣市內用？這起群聚可說是降到二級後的第一個防疫挑戰，如果沒處理好，只怕鄰近縣市都可能受害。

沈政男建議，台灣最近幾周爆發的零星案例，絕大部分都跟特殊社交群聚有關，因此，所有新增案例都必須懷疑起自類似感染來源。縣政府必須啟動指標案例與接觸者的電信足跡清查，把傳播鏈從頭畫出，絕不能以「平日足跡單純」幾個字輕鬆帶過。

衛生局表示，進入二級警戒後許多民眾都會掉以輕心，出現輕微症狀後並不會進一步快篩或PCR檢測，且對於生活瑣事常記不起來，讓疫調人員疲於奔命，呼籲民眾出門仍要戴口罩，落實實名制。

染疫工廠老闆曾在24日接種第一劑AZ疫苗，但還未產生保護力。縣長翁章梁昨表示，縣府第一時間成立5處快篩站，並將嘉義長庚醫院、衛福部朴子醫院、嘉義榮民醫院和大林慈濟醫院納入快篩行列，希望能及時找到染疫黑數，盡速圍堵疫情。

至於有媒體報導老闆娘23日便出現症狀，卻未遭匡列，錯失五天防疫機會，衛生局嚴正駁斥，指縣府掌握消息後隨即縝密部署，並未有媒體所述「未掌握疫情」，痛斥媒體報導子虛烏有。

衛生局副局長林裕珍表示輕症依規定無須快篩，若未通報縣府也無法及時掌握疫情，並未有媒體報導拖延、未即時掌握疫情，痛批它媒「相當不負責任」；衛生局28日晚間接獲通報，鎖定未列入案號的40多歲男員工，從CT值及萬華旅遊史研判可能是主要源頭。 嘉義縣昨天新增9例確診，足跡包括診所、藥局、醫院。圖／嘉縣府提供 嘉義縣昨天新增9例確診，足跡包括診所、藥局、醫院。圖／嘉縣府提供 嘉義縣昨天新增9例確診，足跡包括診所、藥局、醫院。圖／嘉縣府提供 嘉義縣昨天新增9例確診，足跡包括診所、藥局、醫院。圖／嘉縣府提供 嘉義縣昨天新增9例確診，足跡包括診所、藥局、醫院。圖／嘉縣府提供 嘉義縣昨天新增9例確診，居家隔離共39人。圖為染疫關係圖。圖／嘉縣府提供 縣長翁章梁昨記者會表示，縣府第一時間成立5處快篩站，希望查獲染疫黑數，圍堵疫情。圖／嘉縣府提供

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