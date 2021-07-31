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7月31日疫情懶人卡／嘉縣工廠11確診跨5鄉鎮市 高雄特殊交友傳播鏈揪出源頭

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月30日疫情懶人卡

▌跨5鄉鎮市 嘉縣工廠群聚11確診

疫情警戒降至二級才四天，疫情平穩的嘉義縣出現工廠群聚，同在工廠作業的老闆夫婦及員工、接觸者共十一人染疫，最小患者是女員工五歲女兒。這起群聚跨嘉義縣五鄉鎮市及嘉義市，指揮中心指揮官陳時中昨表示，個案中有接觸者有北部旅遊史，研判因此感染，目前採集中檢疫，希望群聚不再擴大。...more

▌特殊交友傳播鏈 高雄添第4例

高雄近日爆發「特殊交友圈」群聚事件，確診者至昨天已達4例，高雄市衛生局經抽血檢驗，查出新增30多歲確診男子（案15770）有北部活動史，是指標個案。...more

新冠肺炎 COVID-19

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