快訊

第二劑預約掀恐慌 不讓長者成疫苗孤兒各地再度「逆時中」

末代指考戰士辛苦了！大考中心公布7科解答 8/16日寄發成績單、31日放榜

嘉縣某工廠群聚染疫 王必勝：須擴大匡列及疫調

中央社 / 嘉義縣30日電
嘉義縣鋁梯工廠爆發染疫，縣長翁章梁（右）討救兵請醫福會執行長王必勝（左）南下坐鎮。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣鋁梯工廠爆發染疫，縣長翁章梁（右）討救兵請醫福會執行長王必勝（左）南下坐鎮。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣某工廠爆發職場群聚染疫，有9人確診，醫福會執行長王必勝南下提供防疫策略，包括疫調須持續進行並擴大匡列，確診者就醫時，也要知會同時間在醫療院所內看病民眾。

嘉義縣長翁章梁今天下午召開線上記者會，說明水上鄉某鋁業工廠群聚染疫事件，嘉義縣今天新增9名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，包括工廠老闆、老闆娘及5名員工染疫，延伸員工的6歲女兒及母親確診。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，工廠其中一名員工因有抗體反應，顯示曾經染疫，疫調發現這名員工於7月中旬前皆居住於台北萬華，7月16日返回台中住家，7月18日到嘉義縣某鋁業工廠上班，分析推論這名員工為感染源。

翁章梁表示，衛生局28日深夜接獲鋁業工廠有員工確診通報，緊急連夜啟動疫調，昨天完成全縣大清消，主動邀集醫福會執行長王必勝及防疫專家指導防疫策略。

翁章梁指出，王必勝提出3點建議，包括疫調持續進行並擴大匡列；確診者曾前往醫療院所就醫，也要知會同一段時間看病的民眾，需注意身體是否出現相關症狀；讓有疑慮的鄉親都可以前往擴大篩檢站進行檢驗。

翁章梁說，工廠內7名確診者自23日起陸續出現發燒、咳嗽等症狀，匡列密切接觸者43人篩檢，有2人員工家庭成員傳染確診，共9人確診，其中39人隔離，向中央爭取免費入住集中檢疫所。

因這9名確診者染疫時，在全國3級警戒期間，相關人員除往返家庭、公司，購物飲食外帶的足跡單純，衛生局已掌握感染源，為嚴防社區擴散，翁章梁宣布，嘉義縣即日起至8月6日開設5處擴大篩檢站，其中水上太陽館站於7月31日至8月6日為期一週，民眾如疑有接觸史，可前往篩檢。

趙紋華指出，染疫的工廠老闆曾於7月24日施打疫苗，因打過疫苗14日後身體才會產生免疫力，因此，平時落實戴口罩，對防疫十分重要。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝 翁章梁

延伸閱讀

嘉義工廠群聚9例王必勝急南下 陳時中：他是現成專家

嗆王必勝有什麼貢獻 柯文哲放軟：修養要再進步一點

聲援王必勝 黃子哲：柯文哲貢獻是好心肝、砍敬老金？

王必勝沒貢獻？羅文嘉：柯文哲生病了 該休養冷靜下來

相關新聞

嘉縣某工廠群聚染疫 王必勝：須擴大匡列及疫調

嘉義縣某工廠爆發職場群聚染疫，有9人確診，醫福會執行長王必勝南下提供防疫策略，包括疫調須持續進行並擴大匡列，確診者就醫時...

嘉縣爆9人確診 雲林縣長張麗善：啟動4大步驟全面防堵

嘉義縣傳出某工廠群聚染疫9人確診，考量雲嘉為共同生活圈，民眾若跨域移動恐造成疫情擴散，雲林縣長張麗善今天緊急召集秘書長、...

嘉義縣工廠感染源來自萬華 黃珊珊：還沒有接獲通報

連續44天無本土確診個案的嘉義縣，零確診破功，今天本土個案一口氣增加9病例，據傳嘉義縣工廠染疫感染源來自北市萬華區，對此...

7月30日疫情懶人卡／新北增4例其中一人連3天進World Gym 高雄找到群聚感染源

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

新北確診個案連3天都去運動 World Gym：自主停業3天

新北市今天新增4確診個案，其中案號15757在7月25、26、27日都有去過World Gym永和店，World Gym...

查疫情死亡率過高 柯文哲：正在萬華做血清學檢查

台北市長柯文哲中午向加強版防疫專責旅館及健康關懷天使致謝，柯文哲指出，抗疫成功源於公私協力，另外，提到打算要做萬華地區的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。