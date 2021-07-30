嘉縣某工廠群聚染疫 王必勝：須擴大匡列及疫調

嘉義縣某工廠爆發職場群聚染疫，有9人確診，醫福會執行長王必勝南下提供防疫策略，包括疫調須持續進行並擴大匡列，確診者就醫時，也要知會同時間在醫療院所內看病民眾。

嘉義縣長翁章梁今天下午召開線上記者會，說明水上鄉某鋁業工廠群聚染疫事件，嘉義縣今天新增9名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，包括工廠老闆、老闆娘及5名員工染疫，延伸員工的6歲女兒及母親確診。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，工廠其中一名員工因有抗體反應，顯示曾經染疫，疫調發現這名員工於7月中旬前皆居住於台北萬華，7月16日返回台中住家，7月18日到嘉義縣某鋁業工廠上班，分析推論這名員工為感染源。

翁章梁表示，衛生局28日深夜接獲鋁業工廠有員工確診通報，緊急連夜啟動疫調，昨天完成全縣大清消，主動邀集醫福會執行長王必勝及防疫專家指導防疫策略。

翁章梁指出，王必勝提出3點建議，包括疫調持續進行並擴大匡列；確診者曾前往醫療院所就醫，也要知會同一段時間看病的民眾，需注意身體是否出現相關症狀；讓有疑慮的鄉親都可以前往擴大篩檢站進行檢驗。

翁章梁說，工廠內7名確診者自23日起陸續出現發燒、咳嗽等症狀，匡列密切接觸者43人篩檢，有2人員工家庭成員傳染確診，共9人確診，其中39人隔離，向中央爭取免費入住集中檢疫所。

因這9名確診者染疫時，在全國3級警戒期間，相關人員除往返家庭、公司，購物飲食外帶的足跡單純，衛生局已掌握感染源，為嚴防社區擴散，翁章梁宣布，嘉義縣即日起至8月6日開設5處擴大篩檢站，其中水上太陽館站於7月31日至8月6日為期一週，民眾如疑有接觸史，可前往篩檢。

趙紋華指出，染疫的工廠老闆曾於7月24日施打疫苗，因打過疫苗14日後身體才會產生免疫力，因此，平時落實戴口罩，對防疫十分重要。

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