快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣今傳疑9人確診、嘉市平安 積極疫調相關足跡

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局昨天開始到各鄉市街道消毒。圖／報系資料照片
嘉義縣衛生局昨天開始到各鄉市街道消毒。圖／報系資料照片

嘉義市男子日前就醫經篩檢確認陽性，中央昨公告確診，今傳出該男子工作的水上鄉某工廠疑發生群聚染疫，同工廠老闆夫婦及員工、接觸者共9人染疫，雖然嘉義市今天沒有人再傳確診，但因案15743其工廠工作者住居所跨至少嘉義縣5鄉鎮市，縣市衛生局都積極疫調相關人員足跡，調查感染源，也呼籲民眾切勿亂傳。

嘉義市衛生局表示，疫情指揮中心昨公布嘉義市確診者15743足跡單純，感染源未明，因在外縣市工作，啟動區域聯防機制；據了解，他公司的相關同事、親屬，已匡列超過50人。

市衛生局強調，嘉義市醫院依照規定為患者做篩檢，第一時間掌握確診者15743染疫訊息通報， 進而匡列其周邊家人、工作者，但感染源是誰？從何來？中央仍積極調查中，請民眾不要臆測亂傳。

市衛生局指出，確診者已送專責醫院病房收治，完成確診者疫調、匡列3人，初步篩檢皆陰性，將居家隔離到8月12日，解隔離前還會再次檢測。另衛生局也針對確診者工作的疑似確診者，做足跡疫調，只要確認會立即清消、公告， 請民眾一定要依規定戴口罩丶勤洗手、做消毒防疫措施。

嘉義縣衛生局昨天開始到各鄉市街道消毒。圖／報系資料照片
嘉義縣衛生局昨天開始到各鄉市街道消毒。圖／報系資料照片

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

7月30日疫情懶人卡／嘉縣連45天零確診破功 工廠老闆員工9人確診

7月29日疫情懶人卡／特殊交友圈染疫再擴大 桃園、高雄確診足跡一次看

施政滿意度比去年成長 嘉市黃敏惠這2項奪全國之冠

高雄疫情+2 特殊交友圈染疫足跡遍及市區4家飯店旅館

相關新聞

防疫降級才4天 嘉義縣驚傳工廠群聚 老闆員工共9人確診

防疫降級才4天，疫情平穩的嘉義縣今天驚傳水上鄉某工廠群聚染疫事件，同在工廠作業的老闆夫婦及員工、接觸者共9人染疫，其中1...

嘉義縣今傳疑9人確診、嘉市平安 積極疫調相關足跡

嘉義市男子日前就醫經篩檢確認陽性，中央昨公告確診，今傳出該男子工作的水上鄉某工廠疑發生群聚染疫，同工廠老闆夫婦及員工、接...

7月30日疫情懶人卡／嘉縣連45天零確診破功 工廠老闆員工9人確診

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

桃特殊交友圈+1 曾多次訪居隔者

桃園市昨天新增1例案15742確診，為特殊交友圈相關個案，市府疫調發現，該名20多歲年輕男子為27日公告案15700的接...

高雄+2 陳其邁：南北移動群聚能免則免

高雄市昨再增2例確診病例，屬前天公布的案15725群聚延伸，染疫足跡遍布85大樓寒舍、三多好地方飯店、新世代精品商旅、歐...

嘉市男照胃鏡篩陽 感染源未明

無症狀的嘉義市30多歲男子到醫院照胃鏡，院方先篩檢竟呈陽性，隨即收治負壓隔離病房，疫情指揮中心昨公布為確診案15743。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。