嘉義縣今傳疑9人確診、嘉市平安 積極疫調相關足跡

嘉義市男子日前就醫經篩檢確認陽性，中央昨公告確診，今傳出該男子工作的水上鄉某工廠疑發生群聚染疫，同工廠老闆夫婦及員工、接觸者共9人染疫，雖然嘉義市今天沒有人再傳確診，但因案15743其工廠工作者住居所跨至少嘉義縣5鄉鎮市，縣市衛生局都積極疫調相關人員足跡，調查感染源，也呼籲民眾切勿亂傳。

嘉義市衛生局表示，疫情指揮中心昨公布嘉義市確診者15743足跡單純，感染源未明，因在外縣市工作，啟動區域聯防機制；據了解，他公司的相關同事、親屬，已匡列超過50人。

市衛生局強調，嘉義市醫院依照規定為患者做篩檢，第一時間掌握確診者15743染疫訊息通報， 進而匡列其周邊家人、工作者，但感染源是誰？從何來？中央仍積極調查中，請民眾不要臆測亂傳。

市衛生局指出，確診者已送專責醫院病房收治，完成確診者疫調、匡列3人，初步篩檢皆陰性，將居家隔離到8月12日，解隔離前還會再次檢測。另衛生局也針對確診者工作的疑似確診者，做足跡疫調，只要確認會立即清消、公告， 請民眾一定要依規定戴口罩丶勤洗手、做消毒防疫措施。 嘉義縣衛生局昨天開始到各鄉市街道消毒。圖／報系資料照片

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