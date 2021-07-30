7月30日疫情懶人卡／桃園男多次拜訪確診者中鏢 嘉市男照胃鏡篩陽
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月29日疫情懶人卡）
▌桃園特殊交友圈+1例 曾在確診者居隔期間多次登門拜訪
桃園市昨新增1例案15742確診，為特殊交友圈相關個案，市府疫調發現，該名20多歲年輕男子為27日公告案15700的接觸者，他在案15700居家隔離期間竟多次登門拜訪，案15700也沒有阻止。...more
▌嘉市男照胃鏡篩陽 感染源未明
無症狀的嘉義市30多歲男子到醫院照胃鏡，院方先篩檢竟呈陽性，疫情指揮中心昨公布為確診案15743。市長黃敏惠指出，他足跡單純，感染源未明，因在外縣市工作，啟動區域聯防機制。...more
▌新北增7例 2人到過2家大賣場
新北市昨新增7例新冠肺炎確診，有2例在確診前分別到過家樂福淡新、林口店，市府已要求業者清消，板橋有1例因6月常住台北市飯店，還在調查感染源。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月29日本土增16例、2境外、0死
▪【今日疫情懶人卡】特殊交友圈染疫再擴大 嘉義市49天零確診破功
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▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
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