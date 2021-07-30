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7月30日疫情懶人卡／桃園男多次拜訪確診者中鏢 嘉市男照胃鏡篩陽

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月29日疫情懶人卡

▌桃園特殊交友圈+1例 曾在確診者居隔期間多次登門拜訪

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▌嘉市男照胃鏡篩陽 感染源未明

無症狀的嘉義市30多歲男子到醫院照胃鏡，院方先篩檢竟呈陽性，疫情指揮中心昨公布為確診案15743。市長黃敏惠指出，他足跡單純，感染源未明，因在外縣市工作，啟動區域聯防機制。...more

▌新北增7例 2人到過2家大賣場

新北市昨新增7例新冠肺炎確診，有2例在確診前分別到過家樂福淡新、林口店，市府已要求業者清消，板橋有1例因6月常住台北市飯店，還在調查感染源。...more

新冠肺炎 COVID-19

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7月29日疫情懶人卡／特殊交友圈染疫再擴大 桃園、高雄確診足跡一次看

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