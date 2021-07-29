疫情低度流行 衛福部：下周每日確診可在30至50例以下

行政院今舉行全國防疫警戒自27日降至二級，但衛福部今指出，疫情目前維持低度流行，近一周全國新增本土確診數較前一周上升15％，其中以雙北市佔逾7成最多，目前仍有零星感染源待釐清個案及群聚事件，未來一周每日發病新增可能維持在30至50例以下。

院會，由衛福部報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。衛福部指出，近一周新增本土病例數132例，較前一周115例上升15％；新增本土病例以雙北為多，佔73％，目前仍有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈，須留意疫情警戒降級後，人流回升及民眾社交活動增加對疫情。

衛福部並指出，感染者以青壯年族群為主，上周確診者以青壯年為主，20至39歲佔47％，40至59歲佔35％，該族群為現階段防治重點，病例數上升可能為近期加強篩檢等作為所影響。

近期我國疫情穩定且已有多日未出現死亡病例，而新增個案仍較為集中在北部地區，且仍有零星個案之感染源待釐清，須密切監測調降疫情警戒與放寬管制措施的後續效應，以掌握疫情發展並即時因應。

衛福部表示，為持續穩定控制疫情，「精準疫調」、「醫療照護」及「疫苗接種」已成為目前防疫首重的3要項。疫情指揮中心為強化地方公衛量能，已於7月26日啟用「疫調輔助平臺」，透過跨區資料整合及圖像、動態化分析，有效減少地方疫調人力負擔、提升防疫效率；同時持續協助地方政府進行醫療資源調度，以加強病患收治轉送及醫療照護量能整備。

此外，我國疫苗逐續到貨且接種作業持續順利進行下，國人的疫苗接種人口涵蓋率已達30.64%；目前新冠肺炎公費疫苗預約平臺已再次開放意願登記，並加入國產疫苗選項，提供民眾更多樣化的選擇。

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