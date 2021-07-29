7月29日疫情懶人卡／桃園3確診足跡見大賣場 法務部昨晚清潔消毒
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月28日疫情懶人卡）
▌法務部員工與確診者足跡重疊 今晚大清潔消毒
法務部綜合規劃司一名員工，在某醫院與某位確診者足跡重疊，收到衛生局電話通知被匡列，要去防疫旅館隔離14天。她循行政系統向上陳報，法務部今晚安排清潔消毒。...more
▌桃園增3確診 足跡見全聯、大潤發等賣場
桃園市政府今也公布確診者相關足跡，包括中壢區的全聯中美店和中原店、大潤發中壢店，盧竹區的順祥機車行和大園區的嘉陽汽車修理廠。另外，桃園區的三陽食品、中壢區的利來福超市大勇店、22king即期良品中原店、宥松食品行及家樂福便利購中北店均榜上有名。...more
疫情快報
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▪【今日疫情懶人卡】桃園3確診足跡見大賣場 法務部昨晚清潔消毒
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