7月28日疫情懶人卡／我駐胡志明辦事處第二人確診 桃「特殊交友圈」已第三輪傳播
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月27日疫情懶人卡）
▌我駐胡志明辦事處第二人確診 領務服務暫停至30日
外交部今天表示，駐胡志明市辦事處新增1名人員確診新冠肺炎，目前正在等候當地醫療單位安排送往專責醫院進行治療，駐處已經立即啟動緊急應變計畫，針對辦公場所進行全面消毒；這是辦事處第二位確診人員。...more
▌桃園「特殊交友圈」進入第三輪傳播 家人的親密友人也感染
桃園市今天新增6例新冠肺炎確診個案，其中1例屬案15406物流員社區感染事件，其餘5例均與案15339特殊交友圈有關。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月27日本土增16例、1境外、1死
▪【今日疫情懶人卡】我駐胡志明辦事處第二人確診 桃「特殊交友圈」已第三輪傳播
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言