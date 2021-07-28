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別封逝者回家路！暴雨後...中國封鎖「鄭州地鐵哀悼」

指考登場！氣溫上看37度 首日考自然科防疫規格史上最嚴

7月28日疫情懶人卡／我駐胡志明辦事處第二人確診 桃「特殊交友圈」已第三輪傳播

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月27日疫情懶人卡

▌我駐胡志明辦事處第二人確診 領務服務暫停至30日

外交部今天表示，駐胡志明市辦事處新增1名人員確診新冠肺炎，目前正在等候當地醫療單位安排送往專責醫院進行治療，駐處已經立即啟動緊急應變計畫，針對辦公場所進行全面消毒；這是辦事處第二位確診人員。...more

▌桃園「特殊交友圈」進入第三輪傳播 家人的親密友人也感染

桃園市今天新增6例新冠肺炎確診個案，其中1例屬案15406物流員社區感染事件，其餘5例均與案15339特殊交友圈有關。...more

新冠肺炎 COVID-19 社區感染 胡志明市

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7月27日疫情懶人卡／北市感染年齡層移動 桃園確診+6全國最多

北市確診足跡 父子染疫1個飲料店打工、1個狂跑健身房

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【編輯室成果】舞台劇是脆弱行業 全民大劇團謝念祖逆境中要繼續賣感動

去年四月，全民大劇團在網路節目模仿中央疫情指揮中心每日記者會，希望以搞笑紓解大家的疫情壓力，遭網軍圍剿，讓團長謝念祖思索社會的集體焦慮。去年五月，全民大劇團邀七個劇團合辦舞台劇新秀甄選，讓因疫情而失去表演機會的新人，能站上國家戲劇院舞台。在疫情面前，謝念祖坦言「舞台劇是脆弱的行業」；不斷想要做些什麼，「因為我們賣的是感動。」

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