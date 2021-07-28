7月28日疫情懶人卡／我駐胡志明辦事處第二人確診 桃「特殊交友圈」已第三輪傳播

去年四月，全民大劇團在網路節目模仿中央疫情指揮中心每日記者會，希望以搞笑紓解大家的疫情壓力，遭網軍圍剿，讓團長謝念祖思索社會的集體焦慮。去年五月，全民大劇團邀七個劇團合辦舞台劇新秀甄選，讓因疫情而失去表演機會的新人，能站上國家戲劇院舞台。在疫情面前，謝念祖坦言「舞台劇是脆弱的行業」；不斷想要做些什麼，「因為我們賣的是感動。」

2021-07-27 16:02