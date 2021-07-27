北市今增5例！柯文哲：近期感染50歲以下 往年輕人移動

本土今天新增16例確診、1例死亡，其中台北市新增5例本土個案，台北市長柯文哲表示，今天新增五例分別是中正區兩例、南港、大安、大同區各一例。柯說，這五例新增確診，有三例沒有症況，所以他昨天說，台北市有高達44.7％確診者沒有症狀，所以台北市要清掉疫情，相當困難，因為沒有症狀就不會尋求醫療，也就不會被攔下來。

柯文哲也提到，台灣疫情一開始爆發，的確50歲以上確診者高達70%，但現在僅剩30%，可見這個新冠肺炎往年輕人移動，而且是很明顯轉移，至少上周主要感染人數就在50歲以下，儘管死亡率低，但就是新冠疫情比較頭痛的是，變成偏向年輕人的疾病。

不過柯也提到，儘管還是有確診案例，應該每天確診在十例以下，不明感染在兩例以下，還是要慢慢解封，因為拖久了，各產業也會受不了。

柯也說，尤其今天開始降級至二級，台北市的人流、物流、車流都多了起來，所以現在還是要小心，還是照原訂計畫，「逐步放寬管制」，群聚吃飯還是最後。

柯文哲今天也提到，昨天台北市七家醫院進行了2189例PCR篩檢陽性率0，柯說，精準疫調努力追殺下，社區確診的確少很多，但他不認為完全沒有，就是越來越難抓，柯也說，台北市這七家醫院繼續看一周，若每天仍篩檢零個，就會考慮要不要撤掉。

柯文哲說，他最近再將美國的資料檢查一遍，發現美國一開始死亡率也很高，現在已經掉到1.79%左右，所以為何台北市死亡率可以到6點多趴，可能是剛發生死亡率會比較高，臨床經驗累積下就會下降，台灣死亡七百多例，時間拉久應該就會改善，尤其現在台北市醫療空床多，醫療量能足夠，死亡率就會下降。

柯文哲表示，根據台北市的確診統計數據，台北市5月2日到現在有四千多例確診個案，包括60至69歲、50至59歲、70歲以上確診人數最多，一開始最危險的還是高齡者，甚至70歲以上的感染者，從台北市的數據看，這個現象與其他國家更明顯。

柯說，台北市70歲以上的感染者死亡率高達22.3%，50歲以下僅3％，代表這個疾病明顯攻擊年長者，所以他還是主張，年長者疫苗該打還是要打。

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