桃園確診+6全國最多 足跡新增2處

桃園市今天新增6例新冠肺炎確診個案，均有確診者接觸史，全市目前居家隔離375人。

桃園市政府公布確診者相關足跡，案15693本月23日中午曾去過桃園區儉之福商行，案15684本月22日中午曾搭中壢客運1路公車，有足跡重疊民眾請做好自我健康監測。 桃園市政府公布確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供 桃園市政府公布確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供

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