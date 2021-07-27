竹縣今增1確診！30歲男北上聚會染疫 到過大廟厚切牛排

新竹縣今天新增1確診，縣長楊文科表示，案15701為30多歲男性，居住在竹北市，為新北市確診者案15604的接觸者，公共場所活動史僅竹北市三民路上的大廟厚切牛排一處，環保局已完成周邊環境消毒。另外，公費疫苗預約平台第4輪登記，竹縣有4萬4478人預約，但中央只撥配2萬2200劑疫苗，計畫先降載施打40％，其餘等後續疫苗到齊再施打。

楊文科表示，案15701在7月18日到台北與友人聚會，得知友人健康有異，從21日開始在家自我隔離未外出，22日友人確診而被匡列居家隔離及採檢，檢驗結果為陰性，25日出現輕微咳嗽症狀，26日進行居家快篩，結果為陽性，通報衛生單位安排就醫及PCR採檢，結果為陽性確診。

根據疫調的結果，此案共匡列接觸者4人並採檢，其中1人安排至防疫旅館居家隔離、3人自主健康管理，4人採檢結果都是陰性。

另外，昨天桃園市公布的2例確診為寶山鄉某科技業外包廠商常駐在該公司服務的員工，經衛生局協助疫調，共匡列145人，其中16人居家隔離、40人自主健康管理、89人自主健康監測。

楊文科指出，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」開始運作以來，中央與地方的分工已經步上軌道，預約登記多少人，中央就配發多少疫苗，以第3輪預約登記來說， 新竹縣23至26日的施打率為99.03％，顯示鄉親施打疫苗很踴躍。

但昨晚接獲中央通知，第4輪疫苗撥配數量大幅減少，而在今早全國防疫會議上，也有許多縣市提出同樣的問題，新竹縣第4輪有4萬4478人預約，卻只分配到2萬2200劑，連一半都不到，在疫苗不足的情況下，只能降載40%的施打服務量能，待後續疫苗到位再繼續施打。

楊文科也說，防疫期間很多假訊息不斷在網路傳播，造成民眾恐慌，也打擊防疫人員士氣，昨出現有心人士散佈假訊息，謠傳今天下午到竹北某醫院可以報名打莫德納疫苗，還有假訊息說某鄉鎮長，手上握有莫德納疫苗可供民眾施打，目前這些假消息警察局正在查辦中，也提醒民眾未經證實的訊息要先查證，不要隨意分享散布，以免觸法。 新竹縣新冠肺炎疫情現況。圖／新竹縣政府提供 案15701為30多歲男性，居住在竹北市，為新北市確診者案15604的接觸者。圖／新竹縣政府提供 新竹縣確診個案關係圖。圖／新竹縣政府提供 縣長楊文科表示，新竹縣第4輪有4萬4478人預約，卻只分配到2萬2200劑，連一半都不到。圖／新竹縣政府提供

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