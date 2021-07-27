快訊

舉重／郭婞淳舉起金牌！挑戰世界紀錄失敗仍3創奧運紀錄

舉重女神郭婞淳驚天動地無人能敵 圓夢奪台灣史上第6金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣今增1確診！30歲男北上聚會染疫 到過大廟厚切牛排

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
確診個案公共場所活動史地點周遭環境已由環保局消毒。圖／新竹縣政府提供
確診個案公共場所活動史地點周遭環境已由環保局消毒。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今天新增1確診，縣長楊文科表示，案15701為30多歲男性，居住在竹北市，為新北市確診者案15604的接觸者，公共場所活動史僅竹北市三民路上的大廟厚切牛排一處，環保局已完成周邊環境消毒。另外，公費疫苗預約平台第4輪登記，竹縣有4萬4478人預約，但中央只撥配2萬2200劑疫苗，計畫先降載施打40％，其餘等後續疫苗到齊再施打。

楊文科表示，案15701在7月18日到台北與友人聚會，得知友人健康有異，從21日開始在家自我隔離未外出，22日友人確診而被匡列居家隔離及採檢，檢驗結果為陰性，25日出現輕微咳嗽症狀，26日進行居家快篩，結果為陽性，通報衛生單位安排就醫及PCR採檢，結果為陽性確診。

根據疫調的結果，此案共匡列接觸者4人並採檢，其中1人安排至防疫旅館居家隔離、3人自主健康管理，4人採檢結果都是陰性。

另外，昨天桃園市公布的2例確診為寶山鄉某科技業外包廠商常駐在該公司服務的員工，經衛生局協助疫調，共匡列145人，其中16人居家隔離、40人自主健康管理、89人自主健康監測。

楊文科指出，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」開始運作以來，中央與地方的分工已經步上軌道，預約登記多少人，中央就配發多少疫苗，以第3輪預約登記來說， 新竹縣23至26日的施打率為99.03％，顯示鄉親施打疫苗很踴躍。

但昨晚接獲中央通知，第4輪疫苗撥配數量大幅減少，而在今早全國防疫會議上，也有許多縣市提出同樣的問題，新竹縣第4輪有4萬4478人預約，卻只分配到2萬2200劑，連一半都不到，在疫苗不足的情況下，只能降載40%的施打服務量能，待後續疫苗到位再繼續施打。

楊文科也說，防疫期間很多假訊息不斷在網路傳播，造成民眾恐慌，也打擊防疫人員士氣，昨出現有心人士散佈假訊息，謠傳今天下午到竹北某醫院可以報名打莫德納疫苗，還有假訊息說某鄉鎮長，手上握有莫德納疫苗可供民眾施打，目前這些假消息警察局正在查辦中，也提醒民眾未經證實的訊息要先查證，不要隨意分享散布，以免觸法。

新竹縣新冠肺炎疫情現況。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新冠肺炎疫情現況。圖／新竹縣政府提供
案15701為30多歲男性，居住在竹北市，為新北市確診者案15604的接觸者。圖／新竹縣政府提供
案15701為30多歲男性，居住在竹北市，為新北市確診者案15604的接觸者。圖／新竹縣政府提供
新竹縣確診個案關係圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣確診個案關係圖。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科表示，新竹縣第4輪有4萬4478人預約，卻只分配到2萬2200劑，連一半都不到。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科表示，新竹縣第4輪有4萬4478人預約，卻只分配到2萬2200劑，連一半都不到。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

大學指考明登場 竹縣唯一考場竹北高中落實防疫

竹縣幼兒園今有條件復課 學童們開心打招呼

楊文科指竹市獲配疫苗比例比竹縣多 林智堅：不用比較

遭質疑疫苗涵蓋率低 楊文科心疼醫護：數據解讀有誤

相關新聞

北市約翰紅茶確診工讀生父親為AIT油漆工 2劑BNT仍確診

台北市政府今公布4例確診足跡，其中案15680與案15681為父子，兒子案15680在知名手搖飲料店「約翰紅茶公司」擔任...

北市確診足跡 父子染疫1個飲料店打工、1個狂跑健身房

台北市政府今公布4例確診個案公共場域活動史，其足跡涉及場域包含約翰紅茶內湖店、World Gym大直店、長春國賓影城、台...

桃園確診+6全國最多 足跡新增2處

桃園市今天新增6例新冠肺炎確診個案，均有確診者接觸史，全市目前居家隔離375人。

北市今增5例！柯文哲：近期感染50歲以下 往年輕人移動

本土今天新增16例確診、1例死亡，其中台北市新增5例本土個案，台北市長柯文哲表示，今天新增五例分別是中正區兩例、南港、大...

【7/27確診地圖】本土新增16例、死亡1例 陳時中：疫情還算控制住

國內新增17例COVID-19確定病例，分別為16例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央疫情指揮中心指揮官...

摩鐵特殊交友群聚未通報 桃園決開罰15萬檢舉金2萬多

中央疫情指揮中心針對汽車旅館群聚案要開罰，桃園爆發特殊交友圈群聚感染是否開罰? 市長鄭文燦今天下午表示，針對特殊交友圈的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。