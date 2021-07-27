7月27日疫情懶人卡／World Gym台北大直店出現確診足跡 業者停業3天清消
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月26日疫情懶人卡）
▌World Gym台北大直店出現確診足跡 業者停業3天清消
World Gym世界健身俱樂部又傳出確診者足跡！繼台北站前店、長春店、內湖店陸續出現確診會員足跡及兼職有氧老師確診後，Word Gym大直店也傳出有確診者足跡，並在官網上公布停業3天，北市衛生局證實，有確診者前往該健身房，但還調閱實聯制及電信足跡，27日將公布確診者足跡。...more
疫情快報
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