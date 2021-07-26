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World Gym台北大直店出現確診足跡 業者停業3天清消

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
World Gym大直店出現確診者足跡，業者接獲通知後將停業三天。圖／截自Google Map
World Gym大直店出現確診者足跡，業者接獲通知後將停業三天。圖／截自Google Map

World Gym世界健身俱樂部又傳出確診者足跡！繼台北站前店、長春店、內湖店陸續出現確診會員足跡及兼職有氧老師確診後，Word Gym大直店也傳出有確診者足跡，並在官網上公布停業3天，北市衛生局證實，有確診者前往該健身房，但還調閱實聯制及電信足跡，明天將公布確診者足跡。

World Gym世界健身俱樂部昨日在官網上公告，因新冠肺炎影響，大直店為了配合台北市政府防疫規定，7月26日至7月28日暫停營業，會員可至北區他館使用或線上申請會員暫停。

衛生局今晚表示，該確診者很喜歡運動，有固定運動時段，7月25日確診，在發現確診之前，一連好幾天每天固定會去World Gym大直店運動，已通知業者停業三天並進行清消，同時匡列相關接觸者，目前還在調閱實聯制及電信足跡，明天才會公布確診者足跡。

新冠肺炎 COVID-19 健身

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