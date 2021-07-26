新北新增3本土確診 其中2人與台北相關
新北市今天新增本土確診病例3人，皆為居家隔離期間陰轉陽。市長侯友宜指出，其中2人受日前台北車站清潔工感染案波及，1人則是在職場被傳染。
新北市長侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例3人，分別為三重2人、蘆洲1人，皆為居家隔離期間確診，實際新增0人；目前共匡列接觸者4人。
侯友宜說，三重2人中，太太在北車擔任清潔工，被確診同事傳染後，又傳給先生，至於蘆洲1人則是因職場出現確診者被匡列，解除隔離前核酸檢測（PCR）陰轉陽。
針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒將於27日至8月9日降為2級，侯友宜呼籲民眾仍應維持低度活動，並強調降級後的3個持續作為，包括監測疫情數據、社區篩檢站運作、觀測人流和車流等活動狀態。
「口罩拿掉、病毒就到」，侯友宜說，降級後更要戒慎恐懼、不能放鬆，面對疫情起起伏伏，要保持警戒態度；口罩為防疫最後一道防線，要適應這樣的新生活型態。
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