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染疫死亡個案再加零 重症住院較6月初大減6成

中央社 / 台北26日電

國內連2天COVID-19確診死亡個案加零，重症個案也大減。指揮中心最新統計，目前全國專責加護病房收治數為169人，較6月初最高峰時期下降約60%，未來可望持續下降。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全台已連續2天沒有新增死亡病例，重症人數持續趨緩。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，日前本土疫情嚴峻，6月7日專責加護病房收案數達到高峰，全國共收治435人，其中光是雙北市就占294人。

羅一鈞說，因應近期疫情降溫，截至今天，全國專責加護病房收治數為169人，其中雙北占119人，比最高峰時下降約60%。

他進一步分析，染疫重症個案平均住院約1個月，近期疫情降溫，之所以持續有死亡個案，主要是很多個案很多在5月中、6月初發病，但因照顧過程較久，後來仍不幸病逝，相信未來死亡個案會愈來愈少。

指揮中心指揮官陳時中指出，死亡個案數減少和整體個案數往下降有關，是好事一件，也謝謝醫療院所盡心盡力照顧病患。

根據指揮中心最新統計，4月20日本土疫情爆發以來，全台累計確診個案達1萬4495例，依世界衛生組織（WHO）嚴重度分類，2836人、約19.6%為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；年齡大於60歲的4869名個案中，約有1891例、38.8%是重症。

新冠肺炎 COVID-19

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