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新增10例本土及1例境外移入 零死亡個案

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為10例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之10例本土病例(其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，個案分布以臺北市4例為多，其次為新北市及桃園市各3例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月24日累計公布14,359位確診個案中，已有12,603人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.8%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15688)，為本國籍50多歲男性，6月22日登船出海作業，該船於7月20日抵臺靠港並進行全員採檢，個案檢驗結果為陰性，但因同船人員確診(案15576至案15581)，由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，7月25日出現喉嚨癢症狀，經衛生單位採檢後，於今日確診；個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,924,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,907,614例排除)，其中15,582例確診，分別為1,257例境外移入，14,272例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

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