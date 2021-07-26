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高雄旗津勇父跳水救幼子雙雙失聯 今晨尋獲父遺體

怪獸都市或不死鳥之城？ 東京的「城市進化論」

7月26日疫情懶人卡／台北車站4清潔人員確診 1樓店面停業3天

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月25日疫情懶人卡

▌本周萬華區確診數仍最多 北市府籲避免朋友聚餐

中央流行疫情指揮中心今公布新增12例本土病例，其中以台北是7例最多，分別為4例男性、3例女性，發病日介於7月23日至7月24日，個案居住地以萬華區2例最多，其次為信義區、大安區、文山區、士林區及北投區各1例。...more

▌台北車站4清潔人員確診 公廁緊急清消1樓店面停業3天

台北市政府今公布5例確診個案公共場域活動史，其中2例為台鐵廁所清潔人員，北市衛生局說明，台鐵台北車站外包清潔公司自7月22日至24日共累計4名清潔人員確診，其中2名住在台北市、2名住新北市。...more

新冠肺炎 COVID-19

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