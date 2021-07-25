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2台鐵清潔工確診…北市公布5例足跡 遍及北投家樂福、北捷多站

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2台鐵清潔工確診…北市公布5例足跡 遍及北投家樂福、台北車站等多地

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增12例本土病例，其中以台北是7例最多，其次為新北市5例，台北市政府今也公布5例確診個案公共場域活動史，其中2例為台鐵廁所清潔工，足跡遍及士林市場、北投區家樂福、台鐵台北車站廁所、捷運明德站、西門站、台電大樓站、古亭站，以及大南、欣欣、大都會客運。

北市衛生局說明，第一例為案15642為家管，7月23日確診，感染源尚待釐清，該案7月8日、14日、22日上午9至10時曾到大東路側的士林市場，7月20日上午11時至11時20分在陽信銀行短暫停留，7月23日已通知清消。

第二例為案15644，7月23日確診，感染源尚待釐清，7月8日至20日（不包含10、11、13、17、18日），早上7時至7時20分搭乘捷運自西門站至台電大樓站，下午4時20分至5時搭乘捷運自台電大樓站返回西門站，目前捷運足跡涉及沿線設站體已完成清消。

第三例案15652為台鐵廁所清潔工，7月23日確診，感染源尚待釐清，市府透過該案自述及查詢悠遊卡紀錄確認其足跡，7月18日下午4時35分至4時45分搭乘大都會客運（22）自吳興街站至世貿中心站。

7月19日下午5時40分至5時50分及7月20日中午12時至12時10分，搭乘大南客運（266）自松仁路站至世貿中心站。

7月22日中午12時5分至12時15分搭乘欣欣客運（1）自松仁路站至世貿中心站；7月18至19日早上6時至6時20分、7月20日中午12時15分至12時35分、7月22日中午12時20分至12時40分，搭乘捷運自101站至台北車站。

7月18至19日下午3時40分至4時、7月20日晚間11時10分至11時30分、7月22日晚間11時05分至11時25分，搭乘捷運自台北車站至101站。

7月18至19日早上6時30分至下午3時30分、7月20日及7月22日下午2時至晚間11時，在台北車站台鐵地下夾側廁所進行清潔工作。

第四例案15661為攝影師，7月24日確診，感染源為案15634，該案於7月20日下午4時至5時，搭乘捷運自明德站至古亭站。

第五例案15669為台鐵廁所清潔工，感染源尚待釐清，該案7月20至22日下午2時至晚間11時負責清潔台北1樓夾層廁所，7月23日下午2時30分至3時，曾到家樂福北投分店。該案工作場域台鐵1樓夾層廁所及家樂福北投店分別在7月23日及7月24日完成清消，並要求相關人員進行自我健康監測。

案15642為家管，7月8日、14日、22日曾到大東路側的士林市場。圖／北市衛生局提供
案15642為家管，7月8日、14日、22日曾到大東路側的士林市場。圖／北市衛生局提供

第二例為案15644，7月8日至20日搭乘捷運來回西門站至台電大樓站。圖／北市衛生局提供
第二例為案15644，7月8日至20日搭乘捷運來回西門站至台電大樓站。圖／北市衛生局提供

第三例案15652為台鐵廁所清潔工。圖／北市衛生局提供
第三例案15652為台鐵廁所清潔工。圖／北市衛生局提供

第四例案15661為攝影師，感染源為案15634，於7月20日搭乘捷運自明德站至古亭站。圖／北市衛生局提供
第四例案15661為攝影師，感染源為案15634，於7月20日搭乘捷運自明德站至古亭站。圖／北市衛生局提供

第五例案15669為台鐵廁所清潔工，7月20至22日負責清潔台北1樓夾層廁所，7月23日曾到家樂福北投分店。圖／北市衛生局提供
第五例案15669為台鐵廁所清潔工，7月20至22日負責清潔台北1樓夾層廁所，7月23日曾到家樂福北投分店。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 台北車站 捷運

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