北車清潔工確診傳給女兒 新北增5例三重最多
新北市今日新增5例確診個案，當中三重3例最多，當中有2例是1名曾在台北車站工作的清潔工先染疫再傳給女兒，且該清潔工曾接觸過2名確診者，市長侯友宜表示，正在調查該清潔工感染源是否與此有關，除確診清潔工外其他4例源頭都很清楚。
侯友宜指出，5例中有3例跟台北市有關，另2例則是和在桃園市朋友間接接觸後，造成三重、蘆洲各1人感染。與北市相關案例中，有1例曾在台北車站擔任清潔工有接觸過確診者，確診後傳給女兒，但源頭為是否為職場還在調查，另1例與北市有關則是哥哥在台北市被朋友傳染後傳給妹妹。
侯友宜指出，現在社區感染源還沒清零，昨日篩檢1193人中還有1名陽性，會繼續鼓勵市民出來篩檢，希望阻斷傳播鏈。
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