快訊

2台鐵清潔工確診…北市公布5例足跡 遍及北投家樂福、北捷多站

【黑幫揭密】跟反核派街頭開戰 前四海幫主靠2件事轟動兩岸

北車清潔工確診傳給女兒 新北增5例三重最多

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市今新增5例確診包含1起台北車站清潔工確診後傳給女兒。圖／新北新聞局提供
新北市今新增5例確診包含1起台北車站清潔工確診後傳給女兒。圖／新北新聞局提供

新北市今日新增5例確診個案，當中三重3例最多，當中有2例是1名曾在台北車站工作的清潔工先染疫再傳給女兒，且該清潔工曾接觸過2名確診者，市長侯友宜表示，正在調查該清潔工感染源是否與此有關，除確診清潔工外其他4例源頭都很清楚。

侯友宜指出，5例中有3例跟台北市有關，另2例則是和在桃園市朋友間接接觸後，造成三重、蘆洲各1人感染。與北市相關案例中，有1例曾在台北車站擔任清潔工有接觸過確診者，確診後傳給女兒，但源頭為是否為職場還在調查，另1例與北市有關則是哥哥在台北市被朋友傳染後傳給妹妹。

侯友宜指出，現在社區感染源還沒清零，昨日篩檢1193人中還有1名陽性，會繼續鼓勵市民出來篩檢，希望阻斷傳播鏈。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

相關新聞

2台鐵清潔工確診…北市公布5例足跡 遍及北投家樂福、台北車站等多地

中央流行疫情指揮中心今公布新增12例本土病例，其中以台北是7例最多，其次為新北市5例，台北市政府今也公布5例確診個案公共...

北市今+7！各行政區確診分佈曝光 每周減半未達成

今天本土新增12例確診，其中台北市新增7例最多，台北市長柯文哲今天停開防疫記者會，根據北市府公布北市7例新增確診的行政區...

北車清潔工確診傳給女兒 新北增5例三重最多

新北市今日新增5例確診個案，當中三重3例最多，當中有2例是1名曾在台北車站工作的清潔工先染疫再傳給女兒，且該清潔工曾接觸...

彰化特殊社交傳染鏈累計7人 研判感染源都來自北部

彰化新冠肺炎疫情今天零確診，彰化縣衛生局長葉彥伯針對跨縣市年輕人社交傳染鏈說明，指此一感染鏈已造成彰化縣7人確診，分屬四...

桃園今天+0 鄭文燦：國軍桃醫恢復營運華儲無新增

桃園市今天下午公布本土確診+0，目前居家隔離人數424人，市長鄭文燦說，桃園確診+0這是不容易的，疫情在收斂，逐漸清零過...

家樂福桂林店有新北確診者足跡？ 新北市府澄清：沒有

家樂福台北桂林店傳出有新北確診者足跡，新北市衛生局長陳潤秋表示，市府並沒有發現有新北的確診者到過該店。另外，她也再強調，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。