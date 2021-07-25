台灣可否清零？ 醫師：圍堵這傳播鏈是關鍵

國內本土確診個案先前一度低於10例，台灣清零露出曙光，未料近一周又升高，近3日更逾20例，令國人憂心，甚至覺得清零無望，但衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，特殊社交傳播鏈是一大關鍵，只要圍堵起來就能繼續往清零邁進。

沈指出，有人在問，是不是從此就是每日新增10到30例，再也降不下去了？他因此分析近期本土確診個案，並表示，「現在的新增案例，幾乎都是特殊社交分子了」，像昨天台北4例，桃園3例，彰化2例，也高度懷疑台中1例，都是如此。

沈政男因此認為圍堵特殊社交傳播鍊是一大關鍵，並明確表示，「如果可以把這些特殊社交傳播鏈圍堵起來，當然就能繼續往清零邁進。」

只不過，27日將降至二級警戒，不少縣市將解封開放餐廳內用，沈仍感到憂心並指出開放內用的最大問題，他表示，他昨天看了一個下午發現，原來，官方的指引允許同桌用餐，只要使用隔板或梅花座便可。但有用嗎？

他認為，解封如果是憑直覺、看氛圍、猜民意，那麼實在令人擔心。而去年用隔板可以，但今年的變種病毒已經更強悍了，從去年聚餐很少傳染，今年五月中下旬卻傳得亂七八糟，就能窺見。

沈表示，「試想，這些（特殊社交傳播圈）年輕人若進到賣場美食街，跟你隔著隔板用餐，大口吃著飯菜，吃到一半拿起手機開始約下一個X友，請問，看了以後還吃得下去嗎？然而，3天後他們就要進到餐廳大口吃飯了。」

此外，有婚宴業者打算讓5個人坐10人桌，但如此安排頂多相距1公尺，達不到安全距離。沈強調，室內要開放內用，一個安全準則應該是每個人，不管熟識或陌生，都應保持1.5公尺距離，口水才不會噴到，吃起來才算安全。 衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，台灣仍有機會朝清零邁進，但要圍堵特殊社交傳播鏈。圖／本報資料照

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