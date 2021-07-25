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7月25日疫情懶人卡／台北市立美術館16日有確診足跡 25日緊急閉館清消
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月24日疫情懶人卡）
▌台北市立美術館有確診足跡 25日緊急閉館清消
台北市立美術館今天晚上突然在Facebook發布明天閉關公告，內容表示，7月16日曾有確診者足跡，為確保參觀民眾、工作同仁安全，自主閉館一日，進行全館環境消毒。...more
▌桃園+3確診 特殊交友圈疫情蔓延到苗栗
桃園今天公布3例新冠肺炎確診個案，均與特殊交友圈有關，其中2例與案15339所屬傳播鏈有關，另外1例則屬案15504傳播鏈。另外，特殊交友圈的疫情已透過職場及家庭傳染散布，有第三輪感染者出現，且有跨縣市的情況出現。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月24日本土增24例、1境外、2死
▪【今日疫情懶人卡】北美館16日有確診足跡 25日緊急閉館清消
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
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