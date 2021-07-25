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台北市立美術館有確診足跡 25日緊急閉館清消

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7月25日疫情懶人卡／台北市立美術館16日有確診足跡 25日緊急閉館清消

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月24日疫情懶人卡

▌台北市立美術館有確診足跡 25日緊急閉館清消

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