5人打完兩劑疫苗仍染疫 陳時中籲防疫不可鬆懈
打完疫苗仍會染疫，據疫情指揮中心統計，國內曾有5人完整接種兩劑疫苗14天後仍確診。指揮官陳時中呼籲，疫苗保護力非100%，接種完疫苗仍須做好防疫，降低染疫風險。
北部一名婦人日前在國外接種兩劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，回台仍確診，引發關注。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，據了解，該名婦人7月14日在國外接種第2劑BNT疫苗，但回台後16日就發病，正常來說，打完兩劑後至少要等14天後，才有比較完整的保護力，因此研判該婦人還沒有完整保護力時，就已經被感染。
莊人祥指出，台灣確實有少數境外移入個案先前曾在海外接種兩劑疫苗仍確診，但指揮中心沒有相關統計，僅統計國內接種疫苗後染疫的本土個案情形，截至目前，接種兩劑疫苗超過14天者仍有5例確診，比率相當低。
指揮中心指揮官陳時中也指出，完整接種兩劑疫苗後，最高可望獲得95%保護力，仍有5%確診的可能性，因此打完疫苗後還確診並不稀奇，呼籲民眾即便接種疫苗，還是要戴口罩、勤洗手、維持社交距離，透過層層保護才能將染疫機率降到最低。
另外，陳時中近日坦言會思考接種兩劑疫苗且有保護力者，入境檢疫規定可望鬆綁。
陳時中說，由於接種疫苗後仍有5%到20%染疫風險，指揮中心必須謹慎考慮如何定義「有完整保護力」並確認其風險性，討論完畢後才可能鬆綁規定。
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