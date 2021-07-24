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桃園增3本土 交友軟體約人接觸者要自主快篩

中央社 / 桃園24日電

桃園市今天新增3例本土個案，皆是因確診者疫調不實、被警政系統查出後採檢確診。桃園市長鄭文燦呼籲，近期有使用交友軟體約人近距離接觸者，要進行自主快篩，或到醫院採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增24例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔3例。

桃園市長鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，這3例本土個案都是與確診者有接觸者，且是在當初確診者疫調時沒有說出全部足跡狀況下，由警政系統追查出來。

鄭文燦說，今天的3例本土個案當中，案15648是一名保全人員，7月14日曾與20日確診的案15543接觸，被警政系統找到後隔離採檢、確診，初步匡列4人，包括當時追蹤此案時與個案有接觸的3名員警，員警PCR檢驗為陰性。

鄭文燦說，另一名個案15650是某超商店員，7月18日曾與20日確診的案15567接觸，被警政系統找到後隔離採檢、確診，同步匡列9人隔離採檢。

鄭文燦說，案15658是某公司員工，7月19日曾和22日確診的案15609接觸，被警政系統找到後隔離採檢、確診，初步匡列職場、家人共7人。

鄭文燦呼籲，網路世界都是匿名、不容易追蹤，近期如果有使用交友軟體、約人近距離接觸者，要進行自主快篩，或到醫院進行採檢，市府也會進行疫調追蹤；桃園市累計確診案例901人，目前居家隔離人數433人。

桃園市政府表示，今天的個案足跡包括7-11景竹門市、中壢中正公園、明安藥局；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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