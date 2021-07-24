北市增7例確診 4人聚會1北車清潔工2感染源不明
台北市新增7例確診，有4人是聚會感染、1人為台北車站清潔工，2例感染源不明。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布新增7例確診。
柯文哲表示，其中有4人是透過網路交友平台，在汽車旅館、出租套房、民宅等相約聚會感染，屬廣義家戶感染。
此外，1人為台北車站清潔工，工作場域已封鎖清消疫調；2人感染源不明。
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