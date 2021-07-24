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不怕染疫者跨縣市趴趴走 疫調輔助平台26日上線

中央社 / 台北24日電

國內疫情降溫，為強化疫調速度，指揮中心指揮官陳時中今天宣布「疫調輔助平台」26日將上線，不僅可跨縣市掌握確診者足跡，還能分析找出可能潛在感染源及熱區趨勢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在COVID-19疫情記者會中指出，因應27日警戒降級及協助精準疫調，指揮中心已建置「疫調輔助平台」，預計於7月26日上線，將提供熱區地圖、疫調軌跡、簡訊實聯制疫調查詢等功能，協助地方政府加速疫調。

陳時中說，台灣是一日生活圈，最近也發現有些個案在確診前經常跨縣市找朋友，為加速掌握足跡、加速接觸者匡列，才設置此平台，但強調會嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調的人員登入使用，並逐筆記錄。

指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，台灣COVID-19疫情進入社區感染階段後，全國疫情警戒也提升至3級，各地方政府疫調作業均須處理大量資訊，有賴科技方式整合各項資料來源，協助精準疫調，降低人工成本，提升效率。

簡宏偉說，為協助疫調人員作業所需資料的整合研判和分析，「疫調輔助平台」提供直覺式的操作，簡易介面便於疫調人員使用，並以圖形化及動態方式提供查詢確診者活動軌跡功能。

簡宏偉說，為方便地方政府掌握確診者跨縣市流動情形，也提供各地方政府可進行跨區調閱，也可經由分析確診者足跡，產出區域的軌跡熱力圖，提供可能群聚的足跡分布、潛在感染源分析及多確診者足跡分析等資訊，並以動態方式呈現，以利疫調人員觀察熱區趨勢。

此外，該平台也整合簡訊實聯制資料，在以疫調為前提下，提供第一線疫調人員以電話或場所代碼進行疫調資訊之查詢及參考，以達到快速掌握可能影響範圍，降低疫情擴散。

為確保民眾隱私，簡宏偉強調，該平台嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調的人員登入使用，簡訊實聯制資料僅能調取28天內的資料，同時在資料的調取上，均詳實記載帳號使用人員、使用時間及內容，並將於日後開放使用紀錄查詢，在隱私保護和資安防護的前提下，協助疫調作業。

新冠肺炎 COVID-19

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