7月24日疫情懶人卡／高雄醫打2劑疫苗仍染疫 北市健身房再傳確診案例

雙北疫情逐漸受控制，每日確診數互有消長，雙方都設法拚誰先出現「0」，也就是當日確診數為「0」，清零也成防疫成果指標。疫情之下，雙北拚清零，其他縣市拚「加零」， 「0」除了是防疫指標，也成政治指標，雙北首長都說清零困難，實際上彼此都在拚誰先清零，只不過是鴨子划水，「趕做不敢說」。

2021-07-24 00:43