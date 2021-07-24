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7月24日疫情懶人卡／高雄醫打2劑疫苗仍染疫 北市健身房再傳確診案例

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月23日疫情懶人卡

▌高雄確診+1 打過2劑疫苗染疫

高雄市連續21天加零後「破功」，昨新增的40歲確診個案15624，雖已打過2劑疫苗，日前北上訪友餐聚後仍染疫，高雄長庚前副院長林孟志解釋屬於「突破性的感染」，也說明南北移動行為仍會增加傳染風險，不過高雄市長陳其邁表示，高市已大規模疫調匡列執行快篩加PCR檢測，138人全部陰性，請大家放心，但以此案為例，建議即便7月27日解禁後，南北親友往來還是能免則免。...more

▌World Gym又傳確診案例 內湖店兼職有氧老師染疫

World Gym健身房又有確診足跡，官方表示，內湖店有位兼職有氧老師，因為身體不適就診，7月23日PCR檢測陽性確診，接到該老師的通報後，內湖店於今晚18點自主停業，並從7月24日至26日停業3天。World Gym也同步宣布自主防疫升級，即日起至7月31日止，全台分店的有氧、飛輪課程全都暫停。...more

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雙北疫情逐漸受控制，每日確診數互有消長，雙方都設法拚誰先出現「0」，也就是當日確診數為「0」，清零也成防疫成果指標。疫情之下，雙北拚清零，其他縣市拚「加零」， 「0」除了是防疫指標，也成政治指標，雙北首長都說清零困難，實際上彼此都在拚誰先清零，只不過是鴨子划水，「趕做不敢說」。

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