高齡確診風險高 75歲以上長者染疫致死率逾3成

疫情指揮中心統計，自5月中旬爆發的本土疫情，高齡長者重症率與致死率都偏高，特別是75歲以上長者，染疫後逾半數演變成重症，致死率破3成，故優先開放接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但仍有零星確診與死亡個案。中央流行疫情指揮中心今天公布新增2例COVID-19死亡個案，分別是80多歲女性案7734，與60多歲男性案14617。

其中案7734早在5月26日死亡，但直至今天才公布，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案7734是雙北地區個案，於5月13日起因家人確診居家隔離，本身有心血管疾病，26日出現症狀就醫採檢，但當天返家就死亡，28日PCR結果出爐為陽性，29日公布確診。

羅一鈞說，因案7734死亡當天尚未確診，因此進行司法相驗。而當時地方衛生單位雖在疫調得知個案死亡，但沒有立即掌握到司法相驗證明書，死因資料一直沒有更新。

羅一鈞表示，直至近期衛福部疾管署同仁回溯疫調資料，才發現案7734於5月底死亡，但死亡數卻未計算，才透過系統回溯查詢，確實有司法相驗開立的死亡證明，是因COVID-19引起呼吸衰竭死亡。目前已清查完畢，並無其他類似個案。

羅一鈞也提到，自5月11日本土疫情爆發至今，年長者染疫後重症與死亡狀況確實較嚴重，這段期間65至74歲確診者2324人，有907人重症，重症率39%，有278人死亡，致死率12%；75歲以上確診者1083人，其中571人重症，重症率高達52.7%，死亡數也達333人，致死率30.7%。

羅一鈞說，確實觀察到隨年齡層增加，重症率致死率都增加，因此優先接種對象是65歲以上，特別是風險更高的75歲以上族群。

指揮中心發言人莊人祥也說明，昨天新增124例疫苗接種後不良事件通報，其中包含4例死亡，分別為3人接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，1人接種莫德納（Moderna）疫苗後死亡。

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